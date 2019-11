Ousmane Dembele doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund, wygranym przez FC Barcelonę 3:1. Francuz musiał opuścić boisko już w 26. minucie, przez co po raz kolejny będzie musiał pauzować w tym sezonie. Duma Katalonii w piątek opublikowała raport medyczny, w którym poinformowała o stanie zdrowia swojego napastnika.

- Badania lekarskie wykazały u Dembele uraz mięśnia dwugłowego prawego uda. Lekarze oceniają, że będzie mógł wrócić do gry za ok. dziesięć tygodni - poinformowano na stronie internetowej klubu. Odkąd Dembele trafił w 2017 roku na Camp Nou, już 9. raz doznał kontuzji, która wyklucza go z gry.

Przerwa Dembele to duży cios dla FC Barcelony, która przygotowuje się do niedzielnego meczu z Atletico Madryt, który rozpocznie się o 21:00 na Wanda Metropolitano. Francuski napastnik wystąpił w tym sezonie w czterech spotkaniach La Liga, w których strzelił jedną bramkę i w czterech spotkaniach Ligi Mistrzów.