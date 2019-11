PSG rozmawia z Kylianem Mbappe w sprawie przedłużenia kontraktu. Mistrzowie Francji chcą zaoferować swojej gwieździe aż pięcioletnią umowę, która warta będzie 30 mln euro za sezon. Cały czas spekuluje się jednak, że 20-latek odejdzie z Paryża. Wśród potencjalnych nabywców znajdują się największe europejskie kluby z FC Barceloną, Realem Madryt czy Juventusem Turyn na czele.

- Kylian Mbappe będzie jednym z najlepszych graczy w historii. Jest wielkim talentem - ocenił Eden Hazard w rozmowie z "Le Parisien". Belg zaoferował także pomoc Realowi w pozyskaniu 20-latka. - Gdybym mógł go tutaj ściągnąć, na pewno spróbowałbym to zrobić. On marzy o grze z najlepszymi - przyznał Hazard, który od czerwca jest piłkarzem "Królewskich". Ale dodał, że nie sądzi, iż ktoś go o taką pomoc poprosi.

Mbappe jest kluczową postacią PSG - w 12 meczach tego sezonu strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Łącznie w barwach paryskiej ekipy rozegrał 99 spotkań, w których zdobył 69 bramek i zaliczył 36 asyst.