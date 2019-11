Hiszpanie odpowiedzieli Bale'owi. "Bez szacunku, nieprzemyślany, niewdzięczny. W tej kolejności"

Hiszpańskie media żyją tym, co wydarzyło się po zakończeniu meczu reprezentacji Walii z Węgrami. Po ostatnim gwizdku Walijczycy - w tym Gareth Bale - świętowali awans na Euro 2020 trzymając narodową flagę z napisem "Walia, golf, Madryt", co było oczywistą aluzją do klubowej sytuacji skrzydłowego "Królewskich". Nic dziwnego, że na skrzydłowym "Królewskich" nie pozostawiono suchej nitki.

Screen, youtube.com/andrukthegreat

