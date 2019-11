Alvaro Morata szokuje: To doprowadzało mnie do szaleństwa. Nie chciałem wychodzić z domu

Alvardo Morata wrócił do wielki formy. W Atletico jest szczęśliwy. Zupełnie inaczej niż w Chelsea, w której zawodził. - W Chelsea gdy spoglądałem podczas meczu na kolegów, to miałem wrażenie, że patrzyli na mnie z przekonaniem, że nic dobrego nie zrobię na boisku. To doprowadzało mnie do szaleństwa - przyznał Morata.

ALASTAIR GRANT/AP

