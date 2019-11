"Zawsze jestem szczery wobec zawodników. Może potwierdzić to Luis Suarez, bowiem już w zeszłym roku zakomunikowałem mu, że klub będzie szukał kolejnego ofensywnego piłkarza. On to oczywiście zaakceptował, ponieważ chce, by drużynie wiodło się jak najlepiej" - stwierdził na łamach "Mundo Deportivo" dyrektor sportowy FC Barcelony Eric Abidal. Już od kilku miesięcy hiszpańskie media spekulują, że "Duma Katalonii" chce sprowadzić napastnika Interu Mediolan Lautaro Martineza, który typowany jest na następcę słynnego Urugwajczyka.

REKLAMA

Serie A. Milan - Inter 2:3 (17.03.2019). Lautaro Martinez na 1:3 [ELEVEN SPORTS]

Lautaro Martinez następcą Luisa Suareza? Eric Abidal potwierdził, że Barcelona obserwuje gwiazdę Interu

W rozmowie z "MD" Abidal przyznał, że Barcelona rzeczywiście obserwuje 22-letniego reprezentanta Argentyny. "Tak, wiemy o nim. To piłkarz kompletny, gra na świetnym poziomie. Przyglądamy się też kilku innym zawodnikom o podobnych umiejętnościach. Na ten moment nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji dotyczących transferów, jednak zawsze mamy plan. Zakontraktowanie napastnika może być naszym pierwszym lub czwartym wyborem. Wpływa na to przede wszystkim sytuacja w klubie, włączając w to kontuzje czy odejścia naszych zawodników" - przyznał dyrektor sportowy "Dumy Katalonii".

Martinez dołączył do Interu w lipcu 2018 roku. W obecnych rozgrywkach napastnik radzi sobie doskonale - w 16 spotkaniach (Serie A i puchary) trafiał do siatki ośmiokrotnie, dodając do tego dorobku 3 asysty. W kontrakcie Argentyńczyka zapisano klauzulę odejścia w wysokości 112 milionów euro.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE