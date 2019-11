Od 17 lat Leo Messi jest piłkarzem Barcelony. Od 14 występuje w pierwszej kadrze katalońskiego zespołu. Argentyńczyk to żywa legenda klubu, w którym prawdopodobnie zakończy karierę. Mimo jego planów, związanych z pozostaniem w zespole aktualnych mistrzów Hiszpanii do końca kariery, są kluby, które interesują się sprowadzeniem 32-latka.

Hiszpański drugoligowiec marzy o sprowadzeniu Messiego. Właściciel spotkał się z piłkarzem w swoim domu

Zdaniem dziennika "Marca", jednym z zespołów zainteresowanych zakontraktowaniem Messiego jest drugoligowa hiszpańska Almeria. Klub kilka miesięcy temu został przejęty przez saudyjskiego milionera, Turkiego Al-Sheikha, który w najbliższych latach planuje dokonać transferów pozwalających jego drużynie walczyć o najwyższe cele. Transferem wymarzonym przez 38-latka jest sprowadzenie do Andaluzji właśnie Messiego.

Szanse na transfer Messiego do Almerii, która obecnie zajmuje 3. miejsce w Segunda Division i ma duże szanse na awans do hiszpańskiej ekstraklasy, są co prawda niemal zerowe, ale Al-Sheikhowi nie przeszkodziło to w spotkaniu z Messim. Doradca saudyjskiego sądu królewskiego zaprosił lidera Barcelony, a także kilku jego kolegów z reprezentacji Argentyny, która w Arabii Saudyjskiej grała mecz towarzyski z Brazylią (1:0), do swojej posiadłości, gdzie panowie wspólnie obejrzeli mecz Almerii z Elche, zakończony wynikiem 1:1.