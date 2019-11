Gareth Bale i Real Madryt znajdują się w impasie - pisze AS o ostatnich wydarzeniach. Walijczyk nie trenował ani nie grał od 13 października, a trener Zinedine Zidane tłumaczył, że "nie jest kontuzjowany, ale jest niedostępny". Obecnie piłkarz przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Walii, która walczy o awans na Euro 2020 - w sobotę zagrał 60 minut w wygranym 2:0 spotkaniu z Azerbejdżanem. Dodatkowo stwierdził, że "zdecydowanie bardziej lubi grę w reprezentacji niż w klubie".

Gareth Bale może mieć problem ze znalezieniem nowego klubu. Chiny jedyną opcją?

Według źródeł AS-a Bale planuje odejść z Realu Madryt. Transfer zimą wydaje się mało prawdopodobny, dlatego miałoby do niego dojść po zakończeniu sezonu. Jedynym kierunkiem wydają się Chiny. Jednym z powodów są wysokie zarobki piłkarza - zarabia 17 milionów euro rocznie, a sporym problemem są również jego liczne kontuzje (zagrał w zaledwie 51,81 procentach spotkań Realu) i jego wiek (30 at).

Dodatkowo, Bale nie chce zgodzić się na obniżkę zarobków. To - zdaniem AS-a - zamyka mu drogę do czołowych klubów europejskich, amerykańskiej MLS oraz Kataru. To sprawia, że Walijczyk mógłby się przenieść wyłącznie do Chin. Real ma rozważać jego sprzedaż, ale nie zgodzi się na takie rozwiązanie w trakcie sezonu.

