pilot.tv 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Ja myslałem, że to artykuł o Atleti a to artykuł o Barcie i jej farsie z odniesieniem do Atletico.

Poza tym Saul nie przejdzie do Barcelony. Zamiast Ivana Rakitica maja kupic Fabiana Ruiza z Napoli. I obserwuja takze Bentacura z Juve. I o ile Rodrigo Bentancur oraz Fabian Ruiz to w miarę tani zawodnicy (30-60mln€) to za Saula już by trzeba wyłożyc 2x tyle. A Barca musi kupic następce Suareza. Poza tym Atletico nie zamierza sprzedawac Saula. Poza tym Saul to zawodnik o innym profilu, jaki reprezentują zawodnicy na tej pozycji w Barcelonie.