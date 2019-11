W sobotę Walia zagra z Azerbejdżanem w eliminacjach do Euro 2020. W drużynie z Wysp najprawdopodobniej wystąpi Gareth Bale. Mimo, że ostatnio w Realu Madryt nie grał, bo leczył kontuzję łydki. Gdy przyjechał na zgrupowanie kadry, miał poczuć się lepiej. Wrócił do treningów, a hiszpańskie media nazwały to "cudem w Walii". Piłkarz odniósł się do zamieszania wokół jego zdrowia.

Bale woli grę w reprezentacji od gry w Realu

- W Walii mówię własnym językiem i czuję się o wiele bardziej komfortowo. Zdecydowanie bardziej lubię grę w reprezentacji niż w klubie - powiedział Bale.

Bale tłumaczy się z niefortunnych słów

W tym sezonie w Realu Walijczyk zagrał w siedmiu meczach, w których strzelił dwa gole i miał dwie asysty. - Może dla hiszpańskich mediów nie wygląda to dobrze, ale to tylko zbieg okoliczności, że drużyna narodowa gra w tym tygodniu, a ja wróciłem akurat do treningów - próbował się tłumaczyć. Bale dodał także, że bez względu na to gdzie gra, zawsze daje z siebie wszystko. Czy fani i działacze Realu uwierzą w to?