Javier Mascherano podjął decyzję, że nie chce pozostać w Hebei China Fortune do końca kontraktu, czyli do grudnia przyszłego roku. Argentyńczyk chciałby powrócić do ojczyzny już teraz, aby móc w swoim kraju zakończyć piłkarską karierę.

Mascherano, który zaczynał swoją karierę w River Plate, rozegrał 147 występów w pierwszej reprezentacji Argentyny. W tym czasie zdobył wicemistrzostwo świata podczas mundialu w Brazylii w 2014 roku.

W swojej karierze wraz z Barceloną dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii, a także czterokrotnie zdobył Puchar Króla. Wraz z reprezentacją Argentyny dwukrotnie zdobył złoto igrzysk olimpijskich - w Atenach i Pekinie.