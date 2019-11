Barcelona pod wodzą Ernesto Valverde prowadzi w lidze hiszpańskiej, ale zawodzi na arenie międzynarodowej. Kibice Blaugrany wciąż przeżywają porażkę w poprzedniej edycji Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Barcelona wygrała u siebie 3:0, ale straciła przewagę na Anfield Road (0:4) i odpadła w półfinale. W tym sezonie w LM także ma problemy - ostatnio zremisowała ze Slavią Praga na Camp Nou 0:0 i wciąż nie jest pewna wyjścia z grupy. O awans walczy z Interem Mediolan i Borussią Dortmund.

Koeman zastąpi Valverde?

Niewykluczone, że nowym trenerem Barcelony zostanie jej legenda, Ronald Koeman. Aktualnie pracuje on na stanowisko selekcjonera reprezentacji Holandii, ale nie wyklucza pracy w Katalonii. - Możliwe, że dołączę do Barcelony, ale dopiero po Euro 2020 - powiedział Koeman w rozmowie z "Marcą". 56-latek ma w kontrakcie z holenderską federacją zapis, który dopuszcza, by zrezygnował z pracy w kadrze po przyszłorocznych mistrzostwach Europy i przeniósł się do Barcelony. Euro 2020 potrwa od 12 czerwca do 12 lipca.