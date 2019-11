20-letni Kylian Mbappe jest największą gwiazdą PSG w tym sezonie. Po 11 meczach ma dziewięć goli i cztery asysty. Nie wiadomo, jak długo młody Francuz pozostanie w Paryżu. Od kilku miesięcy kuszony jest bowiem przez Real Madryt. - Mbappe zawsze mówił, że jego marzeniem jest grać w Realu - powiedział niedawno Zinedine Zidane, szkoleniowiec "Królewskich". Do transferu miałoby dojść latem przyszłego roku.

PSG skorzysta na problemach Griezmanna w Barcelonie?

Gdyby Mbappe przeniósł się do Madrytu, jego miejsce w PSG miałby zająć Antoine Griezmann. 28-latek latem został sprowadzony z Atletico Madryt do Barcelony. Na razie nie przekonał do siebie katalońskich kibiców. W 15 meczach trafił cztery razy i do tego dołożył trzy asysty. Hiszpańska prasa donosi, że ma problemy z aklimatyzacją na Camp Nou i nie dogaduje się na boisku z Leo Messim i Luisem Suarezem. - Atletico ma piłkarzy, którzy po odzyskaniu piłki od razu zagrywają na wolne pole. My gramy trochę inaczej - tłumaczył Griezmanna Ernesto Valverde, trener mistrzów Hiszpanii.