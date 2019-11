Norweg Erling Haaland jest obecnie najskuteczniejszym zawodnikiem w europejskiej piłce, co chwilę porównywanym z inną skandynawską wieżą - Zlatanem Ibrahimoviciem. W tym sezonie w 18 meczach strzelił aż 26 goli. Z siedmioma bramkami jest najlepszym strzelcem fazy grupowej Ligi Mistrzów po czterech kolejkach. Nic więc dziwnego, że Haalandem zainteresowała się Barcelona.

Barcelona chce Haalanda, ale nie za takie pieniądze

Jak informuje ESPN, "Duma Katalonii" sonduje możliwość pozyskania Norwega. Katalońscy działacze mieli usłyszeć, że Red Bull Salzburg chce za napastnika aż 100 mln euro. Mistrzowie Hiszpanii uważają, że podana cena jest "nieproporcjonalna" i "niezgodna z wartością rynkową zawodnika". Barcelona nie chce wydawać aż tak wielkich pieniędzy na 19-latka.

Haaland ma ważną umowę z Salzburgiem do 2023 roku. Brak w niej klauzuli odstępnego. Blaugrana szuka nowych piłkarzy do ataku, bo Luis Suarez w styczniu skończy 33 lata i potrzebuje następcy. Z kolei sprowadzony latem Antonie Griezmann nie do końca przekonuje swoją grą.