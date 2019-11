Zaledwie 1,5 roku pozostało do końca kontraktu Luisa Suareza z FC Barceloną. W momencie zakończenia obecnej umowy Urugwajczyk będzie miał 34 lata. Wiele wskazuje na to, że władze mistrzów Hiszpanii tak wiekowemu zawodnikowi nowego kontraktu już nie zaproponują. Dlatego już teraz w mediach pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości byłego gracza m.in. Liverpoolu.

REKLAMA

Luis Suarez może odejść z Barcelony! "Zawsze jak rozmawiamy, to pyta mnie o tę ligę"

Kilka tygodni temu hiszpańscy dziennikarze poinformowali, że Suarez może zostać piłkarzem Interu Miami, klubu założonego przez Davida Beckhama. To scenariusz bardzo możliwy, biorąc pod uwagę plany i upodobania Suareza, które zdradził jego przyjaciel z reprezentacji Urugwaju, Nicolas Lodeiro.

- On [Suarez] chce zagrać w MLS. Zawsze jak rozmawiamy, to pyta mnie o tę ligę - przyznał napastnik Seattle Sounders w rozmowie z portalem MLSsoccer.com. - Mam nadzieję, że uda mu się zagrać w Seattle, ale wiem, że to trudne zadanie - dodał.

Suarez jest piłkarzem Barcelony od lipca 2014 roku. Od tamtej pory w jej barwach rozegrał 259 meczów, w których strzelił 185 goli i zaliczył 97 asyst. Wcześniej grał we wspomnianym Liverpoolu, a także Ajaksie Amsterdam czy FC Groningen.