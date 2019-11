Mariano Diaz dołączył do juniorskich drużyn Realu Madryt w 2011 roku. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2016 roku, a szansę na to dał mu Zinedine Zidane. Rok później, za 8 mln euro, hiszpański napastnik przeniósł się do Olympique Lyon, w którym notował świetne liczby (21 goli w sezonie 2017/2018). Eksplozja formy spowodowała, że zaledwie po roku od transferu "Królewscy" zdecydowali o wykupieniu Diaza z francuskiego klubu za 21,5 miliona euro.

REKLAMA

Zidane planował rewolucję w Realu, ale niewiele z tego wyszło. Co teraz zrobi?

Mariano Diaz odejdzie z Realu Madryt? Napastnik znalazł się na celowniku katarskiego Al Rayyan

W rozgrywkach 2018/2019 Diaz pojawił się na boisku w 22 spotkaniach (4 gole). Powrót Zidane'a na Santiago Bernabeu spowodował, że w obecnym sezonie zawodnik nie rozegrał jeszcze ani minuty. Jak informuje dziennik "AS" szkoleniowiec klubu ze stolicy Hiszpanii nie widzi Diaza w prowadzonej przez siebie drużynie i nie będzie oponował w przypadku ewentualnej sprzedaży. A do tej może dojść już w zimowym oknie transferowym.

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Diaz znalazł się na celowniku katarskiego klubu Al Rayyan, który gotowy jest spełnić oczekiwania finansowe 26-latka (4 miliony euro za sezon gry). Wcześniej Katarczycy chcieli podobno sprowadzić Mario Mandżukicia (Juventus) i Diego Costę (Atletico Madryt), jednak spotkali się z odmową.

W sezonie 2018/2019 Al Rayyan zajęło 4. miejsce w katarskiej ekstraklasie (Qatar Stars League).

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE