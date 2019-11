Hiszpańskie media cały czas spekulują na temat przyszłości Garetha Bale'a. Ich zdaniem Walijczyk jest na wylocie z Realu Madryt, a wszystko przez konflikt z Zinedinem Zidanem. - Nie mam żadnego problemu z Balem. I myślę, że mogę to powiedzieć także w imieniu naszych kibiców. Ludzie mówią, że nie chcę go w drużynie, ale to nonsens. Każdy może mówić o mnie to, co mu się podoba, ale nie może przypisywać mi nieprawdziwych słów. Chcę, żeby Gareth został z nami do końca sezonu. Jest częścią naszego zespołu - zapewnił szkoleniowiec Realu Madryt cytowany przez 'AS'.

Trener 'Królewskich" na razie nie może skorzystać z walijskiego skrzydłowego. Ten leczy kontuzję łydki, ale powoli wraca do pełnej sprawności. - Gareth ma się dobrze, ale nie jest jeszcze gotowy do gry. Szkoda, że my nie możemy skorzystać z jego usług - mówił Zidane. Zapytany o swoje relacje z 30-letnim skrzydłowym, opadł: - Są dobre. Każdego dnia mówimy sobie "dzień dobry", a między nami nie było żadnych problemów - uciął spekulacje trener Realu Madryt.

