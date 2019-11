Barcelona Ernesto Valverde zawodzi. I choć wciąż jest liderem ligi hiszpańskiej, to jej styl nie zadowala kibiców, dziennikarzy i ekspertów. Ci krytykują głównie Ernesto Valverde, a takie porażki jak z Levente w ostatniej kolejce La Ligi nie poprawiają notowań hiszpańskiego trenera. - Barcelona jest nudna, bo odzwierciedla charakter swojego trenera - uważa Marc Crosas, były hiszpański piłkarz i wychowanek Barcelony. Ale zaznacza, że Valverde to dobry trener tylko nie pasuje do Barcelony.

REKLAMA

Barcelona ma w swoim składzie prawdziwy diament! Odkrycie roku:

- To dobry szkoleniowiec. Osiągnął dużo, bo dwukrotnie wygrał ligę, ale jest nudny. Barcelona straciła swoją tożsamość. Klub nie ma swojej filozofii, teraz chodzi tylko o wygrywanie, a problemem jest odzyskanie utraconego DNA - uważa Crosas.

FC Barcelona jest liderem La Liga. W 11 meczach nowego sezonu zdobyła 22 punkty, tyle samo co drugi w tabeli Real Madryt. W Lidze Mistrzów zespół Valverde również jest na pierwszym miejscu, a po trzech meczach fazy grupowej ma siedem punktów. Trzy więcej o drugiego w grupie F Interu Mediolan.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl