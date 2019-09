Zidane planował rewolucję w Realu, ale niewiele z tego wyszło. Co teraz zrobi?

REKLAMA

Piłkarze Villarrealu szybko objęli w meczu prowadzenie w meczu z Realem Madryt. W 12. minucie Thibauta Courtoisa pokonał Gerard Moreno. W doliczonym czasie do pierwszej połowy wyrównał Gareth Bale. Niechciany w Madrycie Walijczyk zdobył też drugą bramkę. Po raz kolejny wyrównał - trafił w 86. minucie, odpowiadając na trafienie Moi Gomeza z 74. minuty. Bale meczu jednak nie dokończył, bo w doliczonym czasie za faule zobaczył dwie żółte kartki i wyleciał z boiska.

Atletico Madryt odrabia straty. Wyprzedza Real Madryt i Barcelonę

Do remontady doszło za to w spotkaniu drugiej drużyny z Madrytu. Po zaledwie 19 minutach gry Eibar prowadziło na Wanda Metropolitano już 2:0. Nie zdołało jednak dowieźć tego wyniku do końca. Nawet remisu. Gospodarze rzucili się do odrabiania strat. W 27. minucie trafił Joao Felix, w 52. - Vitolo, a w 90. zwycięską bramkę dla Atletico zdobył Thomas Partey.

Atletico Madryt po trzech meczach z kompletem punktów prowadzi w tabeli i ma dwa punkty przewagi nad Sevillą oraz Athletikiem. Real, mający dwa remisy i zwycięstwo, jest piąty z 5 punktami. FC Barcelona zajmuje dopiero ósme miejsce z 4 punktami. W następnej kolejce - po przerwach na mecze reprezentacji - lider zmierzy się z Realem Sociedad, Królewscy zagrają z Levante, a Barcelona z Valencią (14 września).