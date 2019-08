Co ma wspólnego Fiorentina z ewentualnym transferem piłkarza Sportingu do Realu Madryt? Podczas prezentacji Dalberta (najnowszego transferu Violi) Daniele Prade powiedział: - Nie sprowadzimy Raphinhi ze Sportingu, bo Bruno Fernandes przechodzi do Realu Madryt za 70 mln euro.

Bruno Fernandes planem B Realu Madryt

Z tego względu Sporting nie chce sprzedać Raphinhi, by nie stracić kolejnego środkowego pomocnika. Dla Realu Bruno Fernandes był "opcją B" - priorytetem było sprowadzenie Paula Pogby, ale Francuz ostatecznie został w Manchesterze United. Według portugalskiego "O Jogo" nad transferem Fernandesa osobiście pracuje Jorge Mendes. Rozważana jest również opcja, zgodnie z którą Real pozyskałby 24-latka, ale wypożyczył do Sportingu na kolejny sezon. Portugalczykiem interesowały się wcześniej takie kluby jak Manchester City, Manchester United czy Tottenham.

Fernandes w poprzednim sezonie w 53 meczach w Sportingu strzelił 32 gole i zaliczył 18 asyst. W tym sezonie w czterech spotkaniach zdobył bramkę i zaliczył aż cztery asysty.