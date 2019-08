Jak dużą zagadką jest w tym sezonie Real Madryt?

James Rodriguez wrócił do Realu Madryt po wypożyczeniu do Bayernu Monachium. Wydawało się, że tylko na chwilę. Że Zinedine Zidane nie widzi dla niego miejsca w drużynie, ale Francuz zmienił zdanie. Kolumbijczyk ma zostać w Madrycie, a ostatni mecz - z Realem Valladolid (1:1) - rozpoczął w wyjściowym składzie Realu Madryt. Problem w tym, że doznał w nim urazu, który wykluczył go z gry na dwa lub trzy tygodnie.

"James ma problemy z głową"

- Ten chłopak nie jest skoncentrowany na piłce. Zamiast przygotowywać się do nowego sezonu i trenować, wolał poprawiać sobie brwi i układać fryzurę. Takie kluby jak Real Madryt wychodzą z założenia, że piłkarze są profesjonalistami, ale James ma problemy z głową - przyznał Hector Fabio Cruz. Były lekarz reprezentacji Kolumbii dodał również, że 28-letni pomocnik nie prowadzi sportowego trybu życia. - W jakiej formie będzie zawodnik, który nie grał w piłkę od dłuższego czasu i chodził z imprezy na imprezę? W pierwszym cyklu treningowym sobie poradzi, ale przewidziałem, że pierwszy poważniejszy wysiłek przysporzy problemy - zaznaczył Cruz.

Cristiano Ronaldo przykładem do naśladowania

- Cristiano Ronaldo wziął swój jacht, zrobił sobie tydzień wolnego na greckich wyspach, ale potem miał przy sobie 15 osób, które pracowały nad tym, by był w jak najlepszej formie. To najbardziej profesjonalny piłkarz, jakiego znam. James z kolei po mistrzostwach świata, gdzie doznał kontuzji, wynajął prywatny samolot, przyleciał na plażę i się relaksował. W tym roku po Copa America przyleciał do Medellin i ile czasu poświęcił na trening? - zostawia pytanie bez odpowiedzi były lekarz kolumbijskiej kadry.