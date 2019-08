Real Madryt ma problemy na starcie nowego sezonu. Ekipa Zinedine'a Zidane'a pokonała Celtę Vigo 3:1, ale w drugim spotkaniu zremisowała w słabym stylu na własnym boisku 1:1 z Realem Valladolid. Dodatkowo niepokój wzbudziły słabe wyniki zespołu w okresie przygotowawczym i liczne kontuzje. Dziennikarz AS-a Manuel Esteban "Manolete" poinformował na Twitterze, że Zidane już zaakceptował to, że jego przygoda z Realem Madryt nie potrwa zbyt długo.

Zinedine Zidane chciałby przejąć PSG

Z tych informacji wynika, że Zidane chciałby poprowadzić klub we Francji, a mianowicie objąć PSG - stanie się to możliwe jednak dopiero, gdy z drużyną pożegna się z Thomas Tuchel. Jak dodała "Marca", Francuz nie jest już nietykalny w Realu Madryt, a jego relacje z prezesem Florentino Perezem nie są najlepsze. Zidane ma mu przede wszystkim za złe brak transferu Paula Pogby, który był jego głównym celem na to okno transferowe.

Zidane prowadzi Real Madryt po raz drugi. Objął "Królewskich" 4 stycznia 2016 roku, zastępując zwolnionego Rafaela Beniteza. Odszedł 31 maja 2018 roku, kilka dni po trzecim z rzędu triumfie w Lidze Mistrzów. Ponownie został trenerem 11 marca 2019 roku, zastępując zwolnionego Santiago Solariego. Umowa wiąże Francuza z klubem do 2022 roku.