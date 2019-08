Jak dużą zagadką jest Real Madryt?

Neymar nie narzeka już na uraz i teoretycznie jest już gotowy do gry w barwach PSG. Jednak dyrektor sportowy paryżan, Leonardo, jeszcze przed pierwszą kolejką podjął decyzję, że Brazylijczyk musi najpierw wyjaśnić swoją przyszłość, by mógł myśleć o grze w zespole aktualnego mistrza Francji.

Neymar podjął decyzję, gdzie chce grać

We wtorek, w trakcie rozmowy z Leonardo, Neymar miał przyznać, że interesuje go jedynie transfer do FC Barcelony lub pozostanie w Paryżu - taką informację przekazuje "Marca". Decyzja Brazylijczyka oznacza, że wyklucza on możliwość przenosin do Realu Madryt lub Juventusu. Działacze PSG i "Dumy Katalonii" mają zatem czas do poniedziałku na dopięcie szczegółów ewentualnego transferu.

W trakcie negocjacji, działacze Barcelony mieli złożyć kolejną ofertę, zgodnie z którą zapłacą za Neymara 170 milionów euro. Zdaniem "Marki", w zanadrzu jest także druga oferta, w którą miałby zostać włączony Ousmane Dembele. Francuskie media donoszą, że PSG byłoby zainteresowane włączeniem w transfer Nelsona Semedo, jednak on nie jest zainteresowany przenosinami do Paryża.

