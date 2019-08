"Oczywiście, że chcę, by Neymar wrócił Hiszpanii. Jednak to nie Brazylijczyk, ani nawet Cristiano Ronaldo definiowali naszą ligę. To Leo Messi jest dla niej niezbędny" - stwierdził Javier Tebas, szef La Ligi. Hiszpan skomentował w ten sposób pojawiające się co rusz pogłoski o możliwym transferze gwiazdy PSG do FC Barcelony lub Realu Madryt.

MANU FERNANDEZ/AP