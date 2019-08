"Barcelona potrzebuje trenera z charyzmą, która mu tryska uszami"

REKLAMA

Ivan Rakitić do niedawna był ważnym elementem układanki trenera Ernesto Valverde. Jednym z najczęściej wystawianych przez niego piłkarzy - w poprzednim sezonie zagrał łącznie w 54 spotkaniach. Ale teraz to się zmienia. Chorwat na inaugurację nowych rozgrywek z Athletikiem Bilbao (0:1) pojawił się na boisku dopiero po przerwie, a w kolejnym spotkaniu z Betisem Sevilla (5:2) nie zagrał ani minuty. - Przestał być nietykalny - pisze o Rakiticiu madrycki "AS". I wieści, że 31-latek jeszcze tego lata opuści Camp Nou.

Transfer, który został zablokowany

Kierownictwo Barcelony postrzega Rakiticia jako piłkarza, na którym - mimo jego wieku - można jeszcze solidnie zarobić (branżowy portal transfermarkt.de wycenia go na 40 mln euro). Ale jeszcze rok temu nikt tego nawet nie rozważał. Po powrocie z MŚ w Rosji jedyne, co miało nastąpić, to przedłużenie umowy z Rakiticiem. Obiecał to piłkarzowi prezes Josep Baromeu, ale ostatecznie z obietnicy się wycofał. Bo uznał, że klubu po prostu na to nie stać. Stać jednak było na to, by odrzucić 100 mln euro za Rakiticia, które wówczas oferowało PSG.

Do Barcelony cały czas wpływają oferty za Rakiticia, a Ernesto Valverde nie jest już przeciwnikiem jego odejścia. Szkoleniowiec wydaje się nawet pochwalać ten pomysł

- podkreśla "AS". Gdzie może odejść Rakitić? Jedna z opcji cały czas zakłada włączenie go w transakcję Neymara (delegacja Barcelony właśnie znowu udała się do Paryża, by negocjować transfer Brazylijczyka). Inne plotki mówią o tym, że mógłby trafić do Juventusu. A jeszcze inne, że do Manchesteru United. Kontrakt Rakiticia z Barceloną wygasa w czerwcu 2021 roku. "AS" podkreśla, że czasu jest niewiele, bo okno transferowe zamyka się za kilka dni (2 września). I choć klub jest zdeterminowany, Rakitić wcale nie chce żegnać się z Barceloną.