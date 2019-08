W niedzielę FC Barcelona pokonała na Camp Nou Real Betis 5:2, rehabilitując się po przegranej na inaugurację z Atheltikiem Bilbao. Po zakończeniu spotkania z "Los Verdiblancos", na twitterowym koncie aktualnego mistrza Hiszpanii pojawiło się zdjęcie Juniora Firpo, pokazującego pięć palców w geście zwycięstwa. Przypomnijmy, że brazylijski obrońca przeszedł niedawno do katalońskiego klubu właśnie z Betisu.

Po wygraniu meczu z Realem Betis, FC Barcelona... przeprosiła rywala. Kontrowersyjne tweet z Juniorem Firpo w roli głównej

Po tym, jak kontrowersyjna fotografia spotkała się ze sporą falą krytyki, Barcelona, również za pośrednictwem Twittera, wyraziła skruchę: "Jeśli Real Betis i jego sympatycy poczuli się urażeni treścią opublikowanego przez nas tweeta, pragniemy serdecznie przeprosić [...]. To był szczególny wieczór dla Juniora i popełniliśmy błąd zamieszczając wpis o takiej treści właśnie tego dnia" - czytamy w oświadczeniu "Dumy Katalonii".

Co ciekawe, sam Firpo znany jest z pozaboiskowych wybryków i to nie pierwsza internetowa "afera" z jego udziałem. W 2012 roku Brazylijczyk (wówczas 15-letni) wysłał kilka obraźliwych tweetów pod adresem Leo Messiego, z którym gra obecnie w jednej drużynie. Po dołączeniu do Barcelony zawodnik oczywiście szybko przeprosił za swój niewyparzony język.

