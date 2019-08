Keylor Navas miał poprosić Real Madryt o zgodę na odejście. Pozyskaniem Kostarykańczyka jest zainteresowane PSG, które poszukuje bramkarza, który mógłby rywalizować z Alphonse Areolą o bluzę z numerem 1. Jednak Zinedine Zidane wyklucza jakikolwiek transfer Navasa twierdząc, że "nie wyobraża sobie drużyny bez niego".

Zinedine Zidane i Real Madryt są rozczarowani zachowaniem Keylora Navasa

Jak podaje "Mundo Deportivo" Zidane prywatnie jest rozczarowany zachowaniem bramkarza. Nie rozumie tej decyzji, jako że Navas od dawna wiedział, że to Thibaut Courtois będzie numerem 1 w nowym sezonie, a mimo to zdecydował się zostać. Francuzowi nie podoba się taka nagła zmiana zdania w wykonaniu Navasa - gdyby zrobił to wcześniej, Real Madryt miałby więcej czasu na znalezienie zastępstwa.

PSG oferowało za Navasa 15 mln euro, za to Real nie zamierza sprzedawać go za niższą kwotę niż 20 mln. Francuzi starają się jednocześnie o pozyskanie Gianluigiego Donnarummy, ale Milan ma zbyt wygórowane oczekiwania. Navas przeszedł do Realu latem 2014 roku. Od tego czasu zagrał w 162 meczach i zachował 52 czyste konta. Jego kontrakt wygasa w połowie 2021 roku.