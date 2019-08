Stracony sezon Realu. "Zidane nie ma czarodziejskiej różdżki"

Bez kontuzjowanego Leo Messiego, Luisa Suareza, Ousmane'a Dembele. I bez zwycięstwa, bo w pierwszej kolejce Barcelona przegrała 0:1 z Athletikiem Bilbao. - Betis rok temu dobrze radził sobie w Lidze Europy, w La Liga też zajął wysokie, szóste miejsce. Zakładamy, że w tym sezonie też aspiruje do wysokiej pozycji w tabeli. Zresztą ma do tego argumenty. Ale my musimy zdobyć trzy punkty, bo ostatnio nam się to nie udało - podkreślił Ernesto Valverde przed niedzielnym spotkaniem.

Barcelona - bez kontuzjowanych Leo Messiego, Luisa Suareza oraz Ousmane'a Dembele - źle zaczęła to spotkanie. Przegrywała na Camp Nou już od 15. minuty. Debiutanckiego gola w La Liga strzelił Nabil Fekir, który wykorzystał prostopadłe podanie Lorena między dwóch obrońców. Jeszcze przed przerwą - w 41. minucie - do remisu zdołał jednak doprowadzić Antoine Griezmann. A zaraz po zmianie stron strzelił drugiego. Tak samo, jak pierwszego po asyście Sergiego Roberto.

To nie był koniec strzelania na Camp Nou. W zadzie to prędzej początek, bo w ciągu kolejnych 10 minut padły jeszcze dwie bramki dla Barcelony. W 56. minucie trafił Carles Perez, a w 60. Jordi Alba. W 77. minucie na 5:1 podwyższył Arturo Vidal. Ozdobą spotkania była jednak dopiero kolejna, ostatnia bramka. Dla Betisu, którą dwie minuty później - potężnym uderzeniem z dystansu w okienko - zdobył Loren.

W następnej kolejce Barcelona zagra z Osasuną (sobota, godz. 17), Betis podejmie Leganes (sobota, godz. 21).