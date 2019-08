Stracony sezon Realu. "Zidane nie ma czarodziejskiej różdżki"

Jose Mourinho nie znalazł zatrudnienia w żadnym klubie od grudnia 2018 roku, gdy został zwolniony z Manchesteru United. Obecnie pracuje jako ekspert telewizji Sky Sports. W ostatnich dniach mówiło się, że mógłby wrócić do zawodu, bo ponownie zainteresowanie nim wyraża Paris Saint-Germain. Hiszpański "AS" donosi jednak, że Portugalczyk nie kwapi się do pracy we Francji. A nie kwapi się dlatego, że liczy, że Zinedine Zidane niedługo zostanie zwolniony z Realu Madryt, a on wskoczy na jego miejsce.

Falstart Realu Madryt

Wygrana na wyjeździe z Celtą Vigo (3:1) na inaugurację sezonu uspokoiła nastroje w Madrycie. W sobotę okazało się jednak, że nie jest aż tak dobrze, jak wielu mogło się wydawać. W drugiej kolejce La Liga Królewscy tylko zremisowali przed własną publicznością z Realem Valladolid (1:1). - Co ja mam powiedzieć? Zasługiwaliśmy na więcej. Szczególnie w pierwszej połowie. Druga była już trochę gorsza w każdym względzie, ale trzeba pamiętać, że oprócz tego, że straciliśmy wtedy bramkę, też ją zdobyliśmy - mówił Zidane po spotkaniu.

Przypomnijmy, że Mourinho pracował w Realu w latach 2010-2013. W Madrycie nie wygrał tylko Ligi Mistrzów, zdobył Puchar Hiszpanii, Superpuchar kraju, mistrzostwo Hiszpanii (z rekordowym wynikiem 100 punktów).