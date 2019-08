W lipcu Takefusa Kubo podpisał 5-letni kontrakt z Realem Madryt, po tym jak wygasła jego umowa z FC Tokio. 18-latek zasilił szeregi rezerwowej drużyny "Królewskich" - Castilii - choć Zinedine Zidane dał Japończykowi szansę w kilku meczach sparingowych, jakie w wakacje rozegrała pierwsza drużyna (m.in. z Bayernem Monachium i Atletico Madryt).

Od lipca zawodnikiem Mallorki jest Aleksandar Sedlar. Słoweniec przeniósł się do Hiszpanii po wywalczeniu mistrzostwa Polski z Piastem Gliwice.

Kubo ma jednak większe ambicje niż gra w rezerwach, nawet jeśli są to rezerwy Realu. Dlatego też Japończyk podjął decyzję o przenosinach do RCD Mallorca. Ofensywny pomocnik dołączył do beniaminka La Ligi na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Mimo młodego wieku Kubo zdążył już rozegrać w japońskiej ekstraklasie 24 spotkania, w których strzelił 5 goli. Zawodnik ma też na swoim koncie 4 mecze w seniorskiej reprezentacji Japonii - 3 z nich rozegrał podczas tegorocznego Copa America.

