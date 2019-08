"Legii nie stać na to, żeby rezygnować z Carlitosa"

Real Madryt od dawna poluje na Kyliana Mbappe. Francuz w sezonie 2019/2020 na pewno pozostanie w PSG, ale od czerwca przyszłego roku może odejść do Madrytu. Mbappe ma plan, by zostawić paryski klub po tym, jak wygra z nim Ligę Mistrzów w tym sezonie.

Kylian Mbappe marzy o transferze do Realu Madryt

Francuski napastnik marzy podobno o grze w barwach "Królewskich", ale chciałby również zostać zapamiętany w Paryżu. Dlatego zamierza poprowadzić PSG do triumfu w Champions League, by stać się legendą mistrzów Francji, a następnie odejść do Realu. Taki ma być jego plan na połowę przyszłego roku. Mbappe jako dziecko odwiedził ośrodek treningowych Los Blancos w Valdebebas. Dwa lata temu mógł dołączyć do Realu, ale wolał pozostać we Francji, by dojrzeć piłkarsko w Ligue 1.

