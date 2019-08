Tak strzela Cristiano Ronaldo:

W ostatnim czasie media obiegła sensacyjna informacja o tym, że Luka Jović, nowy napastnik Realu Madryt, miałby odejść na wypożyczenie do innego klubu jeszcze w letnim oknie transferowym."La Gazzetta dello Sport" pisała o możliwym wypożyczeniu do Milanu, a hiszpańskie media zastanawiały się nad przyszłością 21-letniego Serba. - Śmieszą mnie takie rzeczy - powiedział Jović cytowany przez dziennik "Marca". - Zidane we mnie wierzy. Uczę się od niego każdego dnia. Jestem bardzo zadowolony, że mogę z nim pracować - dodał.

Jović: Uczę się od Benzemy

Jović dostał szansę od francuskiego trenera w meczu pierwszej kolejki z Celtą Vigo (3:1), ale wszedł na murawę dopiero w końcówce spotkania i zmienił Karima Benzemę. - Nie oczekuję, że od razu będę grał. Do wszystkiego chcę dojść ciężką pracą i zaangażowaniem. Benzema to bardzo dobry napastnik. Jest znacznie bardziej doświadczony ode mnie. Staram się od niego uczyć - przyznał skromnie nowy piłkarz Realu Madryt.

