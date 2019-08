Jeszcze w lipcu Zinedine Zidane dawał do zrozumienia, że nie zamierza stawiać na Bale`a, a Walijczyk był bardzo bliski przenosin do chińskiego klubu - Jiangsu Suning. Ale okienko transferowe w Chinach zostało już zamknięte, a w międzyczasie poważnej kontuzji nabawił się Marco Asensio. Sytuacja Bale`a diametralnie się zmieniła. Nie dość, że 30-latek pozostał w Madrycie, to jeszcze wystąpił w 1. kolejce ligi hiszpańskiej, w której Real pokonał Celtę Vigo 3:1.

"Uwielbiamy Bale'a"

Piłkarze Realu są zadowoleni, że Bale nigdzie nie odszedł. - Gareth dawał nam trofea, strzelał gole w finałach, więc mamy do niego dużo szacunku. Musi grać. To wielki piłkarz. Jest dla nas bardzo ważny - stwierdził po meczu z Celtą Casemiro. - Uwielbiamy go i czujemy się szczęśliwi mając go w drużynie. To ważne, że dla nas gra - przyznał natomiast Thibaut Courtois, bramkarz Realu.

W 2. kolejce ligi hiszpańskiej zespół Zidane`a zmierzy się z Valladolid.

