Real Madryt udanie rozpoczął nowy sezon, wygrywając na wyjeździe 3:1 z Celtą Vigo. Dużo gorszy start zanotowała FC Barcelona, która przegrała w Bilbao 0:1 z Athletikiem po cudownym golu Aritza Aduriza z 89. minuty spotkania. W ten sposób "Królewscy" znaleźli się w tabeli La Ligi przed "Dumą Katalonii" po raz pierwszy od 818 dni. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w ostatniej kolejce sezonu 2016/17, gdy to ekipa prowadzona przez Zinedine'a Zidane'a zdobyła mistrzostwo Hiszpanii.

Real Madryt w poprzednim sezonie miał rekordową stratę do Barcelony

Od tej pory Real Madryt co najwyżej miał taki sam bilans punktowy, co Barcelona, ale nigdy jej nie wyprzedził. W poprzednim sezonie Madrytczycy stracili do Katalończyków aż 19 punktów, co było największą różnicą w historii. W następnej kolejce podopieczni Zidane'a zagrają na Santiago Bernabeu z Realem Valladolid, za to Barcelona podejmie na Camp Nou Real Betis.