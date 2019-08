Czy Ernesto Valverde to odpowiedni trener dla Barcelony?

Okno transferowe w Hiszpanii zamkniętę zostanie 2 września. Do tego czasu potrwa zapewne serial z powrotem Neymara do Barcelony. Brazylijczyk nie chce grać dłużej w PSG i niewykluczone, że wróci na Camp Nou. Choć nie wszyscy uważają, że byłby do dobry ruch ze strony katalońskiego klubu.

Ewentualny transfer Neymara do Barcelony krytykuje Christo Stoiczkow, legenda Barcy. - Barcelona nie potrzebuje Neymara. Nie ma dla niego miejsca w składzie, ponieważ na tych pozycjach występują obecnie inni ważni zawodnicy. Mam tu na myśli Dembele, Griezmanna, Suareza i Messiego - powiedział Stoiczkow, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Neymar "tykającą bombą"? Barcelona mogłaby mieć problem

Bułgar uważa, że Neymar mógłby stanowić spory problem dla trenera Ernesto Valverde. Z powodu jego obecności na Camp Nou inni zawodnicy musieliby usiąść na ławce, a to mogłoby negatywnie wpłynąć na atmosferę w zespole. - Na jakiej pozycji on miałby grać? On byłby tykającą bombą w szatni. Jeśli chodzi o mnie, nie chcę jego powrotu - dodał Stoiczkow. Barcelona nowy sezon ligi hiszpańskiej zainauguruje wieczorem. O godzinie 21:00 zagra na wyjeździe z Athletic Bilbao.