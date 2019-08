James Rodriguez jest piłkarzem Realu, ale ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. W minionym sezonie 27-latek zagrał w 20 meczach Bundesligi. Strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Mistrzowie Niemiec nie zdecydowali się jednak na wykup pomocnika, więc ten latem wrócił do Madrytu. Początkowo spekulowano, że trener Zinedine Zidane chce się go pozbyć, a piłkarzem zainteresowane były Napoli i Atletico Madryt.

James Rodriguez zostaje

Wszystko jednak wskazuje, że James zostanie w Realu, bo jak informuje radio Cope: "James nie jest już dostępny na rynku transferowym". Być może Zidane zmienił zdanie, po tym jak poważnej kontuzji nabawił się Marco Asensio.

James to król strzelców Mistrzostw Świata w Brazylii, gdzie w 5 meczach strzelił 6 goli. Jest także laureatem FIFA Puskas Award za najpiękniejszą bramkę w roku 2014. Karierę zaczynał w argentyńskiej lidze, skąd w 2010 roku został wypatrzony przez skautów FC Porto. Trzy lata później trafił do Monaco. Po mundialu w Brazylii kupił go Real. Królewscy zapłacili wtedy za niego około 75 milionów euro. W ostatnich sezonach James miał kłopot z utrzymaniem regularnej formy.

