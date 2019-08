Poprzedni sezon Realu Madryt był stracony. Dlaczego?

Real Madryt na starcie straci trenera? Zdaniem "The Independent", które powołuje się na dziennikarza "El Pais" Diego Torresa, to możliwe. Zinedine Zidane jest ponoć bardzo rozczarowany oknem transferowym w wykonaniu "Królewskich" i może odejść z Bernabeu.

Poprzedni sezon Realu był fatalny. Szybkie odpadnięcie z Ligi Mistrzów, szybka przegrana w lidze hiszpańskiej z Barceloną. Powrót Zidane'a w marcu miał sprawić, że ekipa z Madrytu odzyska dawny blask. W tym celu Real bardzo szybko sprowadził latem kilku nowych piłkarzy, w tym m.in. Edena Hazarda i Lukę Jovicia. Problem w tym, że zespół potrzebował przede wszystkim zmian w środku pola, a nowy pomocnik wciąż nie przybył na Bernabeu.

Zinedine Zidane sfrustrowany brakiem transferu Paula Pogby?

Zidane chciał, by do Realu dołączył Paul Pogba z Manchesteru United. Tak się jednak wciąż nie stało, a Francuz ma być sfrustrowany brakiem tego transferu. Uważa Pogbę za niezbędny element drużyny na nowy sezon. - Trener Realu Madryt czuje się oszukany przez prezydenta Florentino Pereza. Ich relacje ostygły do tego stopnia, że francuski menedżer może zrezygnować z drugiego podejścia do pracy w klubie - twierdzi "The Independent".

Francuski szkoleniowiec ma podobno za złe Perezowi, że niedostatecznie zabiegał o sprowadzenie Pogby. Manchester United chciał bowiem za swojego pomocnika pieniędzy, a Real oferował Garetha Bale'a i Jamesa Rodrigueza. Real nowy sezon ligowy rozpocznie w sobotę o 17:00. Zagra wówczas na wyjeździe z Celtą Vigo.