Przyszłość Neymara wciąż jest niepewna. Brazylijczyk nie wystąpił w meczu 1. kolejki nowego sezonu Ligue 1, gdy PSG rywalizowało z Nimes (3:0). Wszystko dlatego, że jego odejście wciąż jest możliwe, a prawnicy Neymara mieli być widziani w siedzibie Barcelony.

Powrót reprezentanta Brazylii na Camp Nou zdaje się być coraz bardziej prawdopodobny, bo w jego transfer zaangażował się sam Leo Messi. - Argentyńczyk nie chce, żeby jego przyjaciel grał w Realu Madryt. Z tego powodu Leo wezwał Neymara, by ten zdecydował się na powrót do Barcelony, a nie na przejście do odwiecznego rywala Katalończyków - twierdzi "Marca".

Messi zadecyduje o transferze Neymara?

Nie od dziś wiadomo, że Messi ma wyjątkową pozycję w Barcelonie. "To więcej niż tylko kapitan zespołu" - tak nazywa go "Marca". Jego opinie są brane pod uwagę przez szefów katalońskiego klubu. - Czasami nawet nie musi publicznie wyrażać swoich przekonań, żeby prezydent Josep Maria Bartomeu zrobił wszystko, co możliwe, aby Argentyńczyk czuł się komfortowo w klubie - dodają hiszpańscy dziennikarze.

O Neymara Barcelona rywalizuje obecnie z Realem Madryt. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez jest ponoć tak zdeterminowany w pozyskaniu Brazylijczyka, że może sprzedać Garetha Bale'a, Jamesa Rodrigueza i Mariano, by zebrać 200 mln euro na Neymara.

