To już jest niemal pewne. Neymar opuści latem PSG. Na początku dał to do zrozumienia prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. W miniony weekend swoją niechęć do Neymara wyrazili kibice. "Wynoś się" lub w wersji bardziej dosadnej "suk***yn" - takimi hasłami kibice PSG żegnali Neymara podczas meczu z Nimes (3:0). Dla nich Brazylijczyk to już przeszłość. - “Neymar hijo de p**a” czyli “Neymar suki***n”, a to nie koniec. Na flagach umieszczone były inne komentarze. “Bez serca”, “Wynoś się!”, “Niech spada”, “To wszystko nie jest warte Paulety” oraz nieco większy napis trzymany na trybunach przez paryskich ultrasów: “Bycie spoliczkowanym przez dz***ę, nie zdarza się tylko w remontadach. Przypominasz sobie?”.

Neymar odejdzie. Ale gdzie i za ile?

"Bliżej niż kiedykolwiek" - tak obecne szanse FC Barcelony na sprowadzenie Neymara określa El Chiringuito TV. Dziennikarze programu telewizyjnego El Golazo De Gol opublikowali materiał wideo, na którym widać Juana de Diosa Crespo, prawnika Neymara wchodzącego do siedziby FC Barcelony. Uważają oni, że pojawienie się Crespo w biurze mistrzów Hiszpanii oznacza dopinanie szczegółów transferu gwiazdora PSG.

W grze o podpis Brazylijczyka jest także Real Madryt. Według stacji "Le10Sport", "Królewscy" proponują 120 milionów euro i Jamesa Rodrigueza w ramach rozliczenia za transakcję. Problem w tym, że Paris Saint-Germain oczekuje przynajmniej 200 milionów euro za ewentualny transfer Neymara - donosi dziennik "Le Parisien". Mistrzowie Francji mogą zmienić zdanie jeśli zamiast Jamesa Real będzie w stanie oddać Isco i 120 mln euro. Okienko transferowe zakończy się 2 września.