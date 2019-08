Dziennikarze programu telewizyjnego El Golazo De Gol opublikowali materiał wideo, na którym widać Juana de Diosa Crespo, prawnika Neymara wchodzącego do siedziby FC Barcelony. Uważają oni, że pojawienie się Crespo w biurze mistrzów Hiszpanii oznacza dopinanie szczegółów transferu gwiazdora PSG.

Transfer Neymara bliżej niż kiedykolwiek

Informacje El Golazo De Gol potwierdził dziennikarz innego programu telewizyjnego, Josep Pedrerol prowadzący El Chiringuito TV. Jego zdaniem obecność prawnika Neymara w Katalonii świadczy o tym, że Barcelona jest bliżej transferu Brazylijczyka niż kiedykolwiek wcześniej. Według najświeższych informacji hiszpańskich mediów, szefowie "Blaugrany" zapłacą za piłkarza PSG 100 mln euro. Dodatkowo w ramach transakcji nowym zawodnikiem mistrzów Francji zostanie Philippe Coutinho, który nie spełnia oczekiwań Barcelony.

Portal 101greatgoals.com dodaje, że obecność de de Diosa Crespo nie przesądza co prawda transferu Neymara do Barcelony, ale daje ku niemu wyraźny sygnał. W 2017 roku to właśnie pojawienie się prawnika piłkarza w Paryżu, zapowiedziało transfer ówczesnego gwiazdora Barcy do PSG. W walce o pozyskanie skrzydłowego wciąż pozostaje jeszcze Real Madryt, ale obecnej sytuacji jego szanse na jej wygranie bardzo spadły.

