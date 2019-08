Numer "7" - do niedawna był zarezerwowany tylko dla największych gwiazd. W latach 1994-2010 koszulkę z tym numerem nosił Raul Gonzalez Blanco, następnie przejął ją Cristiano Ronaldo. Gdy Portugalczyk w 2018 roku przeniósł się do Juventusu nr. "7" otrzymał Mariano Diaz, co zaskoczyło wielu kibiców. W końcu 26-latek pełnił tylko marginalną rolę w drużynie. Teraz się to wreszcie zmieni. Latem Real kupił Edena Hazarda za 100 milionów euro z Chelsea. Belg otrzyma koszulkę właśnie z numerem "7".

Mariano od tej pory będzie grał z numerem "24''.

Numery zawodników Realu Madryt: