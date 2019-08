Była 19. minuta spotkania. Bramkarz Courtois świetnie wyprowadził piłkę szybkim podaniem do Benzemy, a ten zagrał do Edena Hazarda. Belg szybko ruszył do przodu i zaczął schodzić na prawą nogę. W pewnym momencie zdecydował się na uderzenie po dalszym słupku i wpakował piłkę do bramki. To pierwszy gol Hazarda w barwach Realu Madryt.

Hazard w 62. minucie został zmieniony przez Lukę Jovicia. Real Madryt nie był w stanie strzelić jednak większej liczby bramek. Dla Realu to drugie zwycięstwo z rzędu w przygotowaniach do sezonu. Gra drużyny Zidane'a jednak nie powalała, a jeśli spojrzymy na suche statystyki, to trzeba stwierdzić, że mecz oscylował w granicach remisu.

Poprzednie wyniki sparingów Realu Madryt: