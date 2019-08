Według ESPN PSG jest skłonne sprzedać Neymara każdemu zainteresowanemu klubowi, ale problemem są żądania finansowe mistrzów Francji. PSG nie może jak na razie porozumieć się z Barceloną w sprawie transferu. Przeszkodą są również fatalne relacje łączące oba kluby.

Sytuację może wykorzystać Real Madryt, ale tylko, jeśli klub nie zdoła pozyskać Paula Pogby do czwartku (gdy w Anglii zakończy się okno transferowe). Prezesów Realu i PSG - Florentino Pereza i Nassera Al-Khelaifiego - łączą bardzo dobre relacje, co może pomóc w przeprowadzeniu transferu. Neymar byłby otwarty na taki transfer, a jego sprowadzenie jest marzeniem Pereza od lat: próbował to zrobić zarówno, gdy był zawodnikiem Santosu, jak i również po transferze do Barcelony.

Neymar do Realu Madryt? Najbliższe dni będą kluczowe

Hiszpański dziennikarz Jose Alvarez Haya z "La Sexty" dodaje, że we wtorek doszło do pierwszych rozmów pomiędzy Realem a PSG. Z jego informacji wynika, że PSG jest gotowe wypożyczyć Brazylijczyka, jeśli w umowie znajdzie się zapis o obowiązku wykupu. Kluczowe dla całej transakcji mają być najbliższe dni. Jak podaje kataloński "Sport" Real oferuje 120 mln euro i Lukę Modricia.