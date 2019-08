Lewandowski: Gra trzema napastnikami? Atak to końcówka całej taktyki

Philippe Coutinho nie może uznać swojego pobytu w Barcelonie za udany. Brazylijczyk miał zastąpić w zespole mistrzów Hiszpanii sprzedanego do PSG Neymara, ale nie dał rady wypełnić luki po rodaku. W ostatnich miesiącach coraz częściej mówiło się o jego możliwej sprzedaży, choć do tej pory brakowało chętnych na zakup piłkarza, który kosztował Katalończyków aż 145 mln euro. Niedawno agent 27-latka, Kia Joorabchian przyznał, że powrót do Liverpoolu byłby świetnym pomysłem, ale trner The Reds Juergen Klopp szybko uciął spekulację.

Coutinho zostanie wypożyczony do Arsenalu

Wygląda na to, że Coutinho nie wróci do Liverpoolu, ale znowu zagra na Wyspach. Jak twierdzi Bilel Ghazi, dziennikarz "L`Equipe", Arsenal jest bliski wypożyczenia Brazylijczyka.

W tym okienku transferowym Arsenal pozyskał m.in: Nicolasa Pepe za 80 mln euro z Lille, Williama Salibę za 30 mln z Saint Etienne, oraz Gabriela Martinelliego z brazylijskiego klubu Ituano. Unai Emery będzie także mógł korzystać z Daniego Ceballosa, który został wypożyczony z Realu Madryt.