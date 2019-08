Real Madryt od dawna szuka środkowego pomocnika. Marzeniem Zinedine'a Zidane'a było sprowadzenie Paula Pogby, ale transfer Francuza wydaje się coraz mniej realny. Manchester United żąda za swojego piłkarza 180 mln euro, na co "Królewscy" nie chcą się zgodzić. Wobec tego Real przeszedł do planu B, czyli pozyskania Donny'ego Van de Beeka. Był jednym z kluczowych piłkarzy Ajaksu w drugiej części minionego sezonu i strzelał gole w meczach Ligi Mistrzów z Juventusem i Tottenhamem. Legendarny trener Arrigo Sacchi to właśnie jego wskazał jako piłkarza Ajaksu, który podobał mu się najbardziej.

Van de Beek potwierdza zainteresowanie Realu Madryt

Van de Beek już wcześniej potwierdził, że Real Madryt rozmawia z Ajaksem na temat jego transferu. W minionym sezonie 22-letni Holender rozegrał 57 meczów w barwach Ajaksu we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 17 bramek i zanotował 13 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

Dla Realu Madryt byłby to już szósty letni transfer. Wcześniej do klubu trafili Eden Hazard, Luka Jović, Eder Militao, Ferland Mendy oraz Rodrygo. Z Madrytu odeszli za to m.in. Mateo Kovacić, Marcos Llorente, Theo Hernandez i Raul de Tomas, a wypożyczeni do innych klubów zostali Sergio Reguilon, Martin Odegaard, Jorge de Frutos, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, Javi Sanchez, Borja Mayoral i Luca Zidane. W dodatku niepewna jest przyszłość takich zawodników jak James Rodriguez i Gareth Bale.