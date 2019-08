W niedzielę FC Barcelona pokonała u siebie Arsenal 2:1 w kolejnym meczu przygotowującym obie drużyny do rozpoczęcia sezonu. Chociaż Leo Messi znajdował się tego dnia na Camp Nou, to w tym spotkaniu nie zagrał. Argentyńczyk miał dłuższy urlop od kolegów, gdyż występował w Copa America i do treningów wrócił dużo później.

Messi przygotowywany był do zagrania w meczach z Napoli, które Barcelona rozegra w najbliższych dniach w USA. Wiemy jednak, iż Argentyńczyk przeciwko włoskiemu klubowi nie wystąpi. Wszystko przez kontuzję łydki, której Messi nabawił się w trakcie poniedziałkowego treningu. Sztab medyczny zespołu podjął decyzję, że Argentyńczyk nie poleci z drużyną do USA.

Informację o problemach zdrowotnych zawodnika podała oficjalna strona internetowa klubu z Camp Nou.

Występ w pierwszej kolejce zagrożony?

Na razie nie wiadomo jak poważna jest to kontuzja. Messi został w Barcelonie, gdzie będzie przechodził rehabilitację. Powrót gwiazdora na boisko uzależniony jest od postępów w leczeniu. Na razie nie wiadomo, czy zagrożony jest występ Messiego w pierwszym meczu sezonu 2019/20, w którym Barcelona zagra na wyjeździe Athleticem Bilbao (16 sierpnia, godz. 21.00).

Barcelona zagra towarzysko z Napoli w czwartek (1:30) oraz w sobotę (23:00).