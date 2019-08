FC Barcelona zapłaci za Juniora Firpo 18 mln euro podstawowej kwoty transferu. Kolejne 7 milionów może zostać wypłaconych dzięki dodatkowym klauzulom, jakie zostaną zawarte w umowie. O nieuchronnym transferze informuje większość hiszpańskich mediów, według AS-a piłkarz może przejść testy medyczne w niedzielę rano.

Barcelona znalazła zmiennika dla Jordiego Alby

22-letni Junior Firpo ma pełnić rolę zmiennika Jordiego Alby. Negocjacje trwały długo, bo Barcelona nie chciała wydawać na niego dużych funduszy. Jeszcze niedawno Real Betis oczekiwał około 35 milionów euro, a Barcelona mogła się zgodzić na 20 milionów. Oba kluby doszły ostatecznie do porozumienia i po spełnieniu wszystkich warunków Brazylijczyk może kosztować nawet 25 mln euro.

- Moim zdaniem Jordi Alba jest najlepszym lewym obrońcą na świecie. To wielki piłkarz, który jest w stanie bronić i atakować, sprawiając wielkie zagrożenie. Jeśli będę z nim grał, to z pewnością wiele się nauczę u jego boku - stwierdził niedawno Firpo w rozmowie z Mundo Deportivo. To kolejny transfer Barcelony w letnim oknie transferowym. Wcześniej klub wzmocnili Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto, Emerson oraz Marc Cucurella, który został odkupiony z Eibaru, po czym od razu wypożyczono go do Getafe.