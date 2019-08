FC Barcelona chce pozbyć się Philippe Coutinho. Brazylijczyk rozczarowuje swoją grą, a "Duma Katalonii" musi uszczuplić kadrę i jednocześnie zarobić trochę pieniędzy na transferach. Jak informuje "Sport" klub dostał oficjalną ofertę za swojego piłkarza. Coutinho miałby zarabiać takie same pieniądze jak w Hiszpanii. Barcelona jeszcze zastanawia się, czy przyjąć ofertę - najchętniej sprzedałaby go definitywnie, ale nie wyklucza również wypożyczenia z obowiązkiem wykupu w lecie 2020 roku. "Sport" pisze o zainteresowaniu m.in. Manchesteru City oraz Manchesteru United, ale nie wiadomo, czy to jeden z tych klubów złożył wspomnianą ofertę.

REKLAMA

Barcelona chce sprzedać Coutinho, ale nie trafi do PSG

Coutinho raczej nie trafi do PSG w ramach rozliczenia za Neymara. Francuzi nie są zainteresowani zawodnikiem Barcelony, choć "Duma Katalonii" robi wszystko, by zawrzeć go w transakcji - pozwoliłoby to pozbyć się zawodnika i jednocześnie znacznie obniżyć cenę za Neymara. Jednocześnie Brazylijczyk chce zostać w Europie i wyklucza ewentualny transfer do Chin lub Japonii. Rozmowy ws. transferu powinny przyspieszyć w tym tygodniu, tym bardziej, że okno transferowe w Anglii zamyka się już 8 sierpnia.