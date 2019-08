Real Madryt w tym oknie transferowym kupił już aż pięciu piłkarzy: Edena Hazarda, Luki Jovicia, Edera Militao, Ferlanda Mendy'ego oraz Rodrygo. Z klubu odeszli już Mateo Kovacić (został wykupiony przez Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Theo Hernandez (AC Milan) oraz Raul de Tomas (Benfica). Real musi pozbyć się jednak kolejnych piłkarzy, bo kadra jest obecnie zbyt szeroka. Zinedine Zidane ma swoich "faworytów": nakłania klub do oddania Jamesa Rodrigueza oraz Garetha Bale'a.

Zinedine Zidane nie chce dwóch piłkarzy w Realu Madryt

Sytuacja obu piłkarzy jest skomplikowana. Jamesem Rodriguezem poważnie interesują się Napoli oraz Atletico Madryt, jednak prezes Florentino Perez przychyla się do tego, by Kolumbijczyk został w klubie, co jest częściowo spowodowane poważną kontuzją Marco Asensio. Piłkarz chciałby trafić do Atletico, alejeśli miałby odejść, to Real wolałby sprzedać go do Napoli.

Dużym problemem jest również sytuacja Garetha Bale'a. Transfer Walijczyka do Chin został anulowany w ostatniej chwili, jednak piłkarz nie pojechał z drużyną na niedawny turniej towarzyski Audi Cup. Oficjalnie źle się czuł, jednak w tym samym czasie grał w golfa. Trudno sobie jednak wyobrazić, by Bale został w Realu, bo jego relacje z Zidanem "nie istnieją". - Zidane nie lubi Garetha. Między nimi nie ma żadnych relacji i ich nigdy nie było - stwierdził agent piłkarza Jonathan Barnett.