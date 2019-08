Zinedine Zidane jest przekonany, że gwiazda Manchesteru United rozwiąże problemy w środku pola Realu Madryt i naciska na władze klubu, by uruchomili fundusze na wyciągnięcie Francuza z Old Trafford jeszcze tego lata. Hiszpańskie gazety sugerują, że głównym celem transferowym madryckiego klubu jest Donny van de Beek z Ajaksu.

Paul Pogba będzie kosztował fortunę

"Marca" twierdzi, że Van de Beek jest postrzegany przez hiszpańskich gigantów jako plan B, ponieważ nie byli w stanie wyłożyć takich pieniędzy, jakie "Czerwone Diabły" chciałyby za Pogbę. Trener Realu teraz kłóci się zarządem o to, kogo należy sprowadzić w celu wzmocnienia środkowej linii i wydaje się, że nie zamierza odpuścić.

Zidane toczy spór z prezydentem Florentino Perezem o sposób, w jaki zablokowali transfer Garetha Bale'a do Chin pod koniec lipca. Teraz nalega na zakontraktowanie Pogby bez względu na koszty - nawet jeśli cena mogłaby przekroczyć 150 milionów funtów.

Van de Beek opcją awaryjną

Hiszpańska gazeta "AS" również twierdzi, że Van de Beek jest bardzo poważną opcją awaryjną dla Realu. 22-latek w dużej mierze przyczynił się do świetnego występu w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, w której Ajax awansował do półfinału, a także pomógł w wywalczeniu tytułu mistrza Holandii. Van de Beek miałby kosztować Real 60 milionów euro.

Okładki Marki i Asa Marca/AS