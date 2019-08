Donny van de Beek zaczynał poprzedni sezon jako drugoplanowy piłkarz, ale z każdym kolejnym tygodniem stawał się coraz ważniejszy. Wiosną w Lidze Mistrzów był już kluczowym piłkarzem Ajaksu. Strzelał gole w fazie pucharowej LM w meczach z Juventusem i Tottenhamem. Łącznie w sezonie 2018/19 rozegrał w Eredivisie 34 spotkania, strzelił dziewięć goli i miał 10 asyst. Do tego trzeba dorzucić trzy bramki i dwie asysty w LM. Arrigo Sacchi, legendarny trener Milanu, w wywiadzie dla „Het Parool” mówił: - Oczywiście że w LM wyróżniali się de Jong i de Ligt. Ale mnie się jeszcze bardziej podobał van de Beek.

W czerwcu najwięcej pisało się o zainteresowaniu ze strony Paris Saint Germain i Juventusu. Ale teraz być może do Ajaksu zgłosi się Real Madryt. Królewscy liczyli, że uda się im kupić Paula Pogbę, ale z każdym dniem szanse spadają. Francuz prawdopodobnie zostanie w Manchesterze na kolejny sezon. Alternatywą ma być właśnie van de Beek.

22-letni pomocnik reprezentacji Holandii ma kosztować około 60 milionów euro. Jeśli trafi do Realu to - zdaniem The Telegraph - podpisze pięcioletni kontrakt.

Donny van de Beek, bohater z dobiegu

